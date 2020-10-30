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«Справедливая Россия» призвала поднять МРОТ до 60 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
В России предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов призывает как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до "приемлемых значений", а именно до 50-60 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба лидера СР.

"В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне половины от зарплат среднего класса, это 50-60 тысяч рублей. Тогда у нас не будет работающих бедных, а бизнес будет вынужден вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда. Потребительский спрос при таких зарплатах обеспечит очень существенный экономический рост", — заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Он пояснил, что к проблеме низкого уровня МРОТ и новой методики его расчета его заставили вернуться свежие данные Росстата.

"Половина семей в России могут позволить себе только еду и одежду, в аналогичном материальном положении находится две трети молодых семей, а также две трети пенсионеров. Новая методика, которую предлагает Минтруд, законсервирует этот чудовищный уровень бедности еще на пять лет", — пояснил лидер СР.

Политик напомнил, что предложение Минтруда сводится к тому, чтобы зафиксировать МРОТ на уровне 42% от медианной зарплаты с возможностью пересмотреть это соотношение только через пять лет.

"По последним данным, медианная зарплата едва превышает 30 тысяч рублей, то есть, половина работников в России получают меньше этой суммы… Предложение Минтруда, по сути, заключается в том, чтобы в России можно было платить зарплату в размере 42% от затрат, необходимых на покупку еды и одежды", — заметил глава СР.

Также он добавил, что методика расчета МРОТ, "которой пытается подражать наше министерство труда, на самом деле сложнее: она работает в странах, где численность среднего класса выше 50% населения".
Ранее Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение поддержать правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ и рекомендовать нижней палате парламента принять его в первом чтении. Согласно опубликованному в базе календарю работы Госдумы, первое чтение законопроекта запланировано на 10 ноября. В сентябре правительство внесло в ГД проект о расчете минимального размера оплаты труда, исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее.
Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.
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Комментарии 4
Личный счет , Сергей Миронов , Росстат , Минтруд , Госдума , Справедливая Россия
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