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Замглавы ЦБ дал три совета начинающим инвесторам 

ТАСС 1 час назад
В ЦБ дали три совета начинающим инвесторам
Фото: ТАСС
Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин дал начинающим инвесторам три совета. Выступая на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!", он, в частности, порекомендовал диверсифицировать активы в портфеле и держать акции не менее трех — пяти лет.

"Три момента, которые стоит подчеркнуть: первое — это, безусловно, диверсификация. Второе — это то, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть можно вкладывать те сбережения, которые вам не понадобятся в течение трех — пяти лет, поскольку должна быть возможность пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить. В этом смысле это долгосрочные инвестиции. Те средства, которые вы накапливаете для того, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать на депозитах в банке", — сказал он.

Заботкин также подчеркнул, что дополнительная доходность всегда связана с дополнительным риском.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Заботкин , Центральный банк России
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