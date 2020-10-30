В ЦБ дали три совета начинающим инвесторам

"Три момента, которые стоит подчеркнуть: первое — это, безусловно, диверсификация. Второе — это то, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть можно вкладывать те сбережения, которые вам не понадобятся в течение трех — пяти лет, поскольку должна быть возможность пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить. В этом смысле это долгосрочные инвестиции. Те средства, которые вы накапливаете для того, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать на депозитах в банке", — сказал он.