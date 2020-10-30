Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.43
92.50
92.79
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
37.69
–0.48 Золото
1880.39
–0.26 РТС
1078.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1684
–0.0023
15.10
1.1707
27.10
19.10
05.10

Половина россиян стала беднее в пандемию 

Lenta.ru 1 час назад
Половина россиян стала беднее в пандемию
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»
Половина россиян заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ).
У 66 процентов физическое и социальное самочувствие во время пандемии не изменилось. Исследование также показало, что большинство семей с детьми, которые обращались за выплатами, получили их. Однако около 25 процентов малоимущих семей столкнулись со сложностями и излишней бюрократией (например, из-за сбоев в системе потерялись документы). В опросе приняли участие почти семь тысяч человек.
Уровень бедности в России снизился более чем в два раза за последние 20 лет, хотя нынешняя ситуация не может устраивать, заявил ранее президент Владимир Путин. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности.
Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам
Последние новости
Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам На западе Турции произошло мощное землетрясение На западе Турции произошло мощное землетрясение Загадочный частный самолет вылетел из Еревана в сторону Турции Загадочный частный самолет вылетел из Еревана в сторону Турции
Личный счет , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение