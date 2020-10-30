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Россиян заставят копить на пенсию самостоятельно 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Россиян заставят копить на пенсию самостоятельно
Фото: РИА Новости
Жителей России вынудят копить на пенсии самостоятельно с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Как пишет «Царьград», ИИС похож на обычный банковский вклад с некоторыми выгодными отличиями. Так, со средств на ИИС можно получить 13%-ный налоговый вычет при минимальном сроке инвестирования в 10 лет. Можно получить возврат 13% со 120 тысяч рублей в год. НДФЛ с вычета третьего типа удерживаться не будет.
Вносимые в ИИС средства не должны превышать 6% дохода и поступать на счет через работодателя, а также самостоятельно.

«Третий тип налогового вычета с таким длинным сроком инвестирования, конечно же, создан для того, чтобы уговорить население копить себе на пенсию самостоятельно», — отмечает экономический обозреватель Мария Иваткина.

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь предостерег от постоянных модернизаций и реформ пенсионной системы. По его словам, пенсионная система является сложным механизмом и не стоит постоянно в него вмешиваться. Главным условием роста пенсий он назвал увеличение зарплат населения.
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Комментарии 149
Личный счет , Давид Кришталь , Минтруд , Царьград ТВ
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