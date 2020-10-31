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РБК: банки предупреждают о росте числа хищений у клиентов 

Газета.Ru 2 часа назад
Банки предупредили о росте числа хищений у клиентов
Фото: depositphotos.com
Российские банки фиксируют всплеск хищений предварительно одобренных кредитов клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных организаций. Мошенники, используя методы социальной инженерии, убеждают клиента банка оформить предварительно одобренный кредит и перевести средства на свой счет, рассказали представители банков. При этом злоумышленникам не требуется знание конфиденциальных данных, необходимую информацию они получают из сторонних баз, указано в материале.
Так, нужные сведения они могут получить из маркетинговых опросов в торговых центрах, баз фитнес-клубов, интернет-магазинов и сайтов, специально предназначенных для выманивания подобной информации.
По словам клиентов, мошенники звонили им и представлялись сотрудниками банка, сообщали об оформлении кредита и просили установить специальное приложение, которое давало им удаленный доступ к телефону клиента. С помощью приложения злоумышленники оформляли кредит, а затем просили жертву перевести средства на "специальный" счет для закрытия кредита.
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