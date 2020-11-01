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Начисление зарплат бюджетникам приведут к однообразию 

Парламентская газета 1 час назад
Начисление зарплат бюджетникам приведут к однообразию
Фото: АГН МОСКВА
Правительство РФ может устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Предлагающий это закон планируют рассмотреть в Совете Федерации на пленарном заседании 3 ноября.
Таким образом, могут быть исключены различия в зарплатах бюджетников на одних и тех же должностях в разных организациях. Соответствующие поправки вносятся правительством в Трудовой кодекс. Правительству предлагается дать право утверждать требования к установлению и дифференциации окладов, ставок зарплаты, применяемых перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат, условий назначения данных начислений работникам бюджетных учреждений. В кабмине будут определять и сферу деятельности учреждений, на которые распространяются указанные требования, а также срок, в течение которого таким организациям необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с новыми правилами. В том числе, принятие закона позволит правительству установить требования о доле гарантированных выплат по должностным окладам для медработников в структуре зарплаты, единые перечни стимулирующих и компенсационных выплат и условия их назначения, полагают авторы.
По действующим нормам регулирование систем оплаты труда госучреждений в регионах и муниципальных учреждений входит в полномочия субъектов РФ и органов МСУ, отмечается в пояснении к документу. При этом нередко принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций, что приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах и даже в пределах одного субъекта.
Как ранее отмечал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, фракция поддерживает документ и считает, что не менее 70 процентов зарплаты бюджетников должен составлять оклад. По его словам, в Госдуме много раз ставили вопрос об упорядочении оплаты труда работников бюджетной сферы.
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Комментарии 1
Личный счет , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ
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