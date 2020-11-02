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Важное пособие хотят увеличить в 10 раз 

Deita.ru и ещё 2 2 часа назад
Важное пособие хотят увеличить в 10 раз
Фото: ТАСС
Депутаты ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому размер пособия по уходу за пожилыми людьми должен увеличиться до 10 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом в своём личном Telegram-канале написал член партии, глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как отмечает народный избранник, изменения направлены на неработающих трудоспособных граждан, которые являются опекунами престарелых, нуждающихся по заключению врача в постоянном уходе либо достигших 80 лет.
Именно они, согласно предложению ЛДПР, должны начать получать от государства каждый месяц вместо нынешних 1200 рублей фактически в десять раз больше — 10 тысяч рублей.
Нилов отметил, что данный вид пособия не менял своего размера уже с 2008 года.
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