Важное пособие хотят увеличить в 10 раз 

Депутаты ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому размер пособия по уходу за пожилыми людьми должен увеличиться до 10 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в своём личном Telegram-канале написал член партии, глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Как отмечает народный избранник, изменения направлены на неработающих трудоспособных граждан, которые являются опекунами престарелых, нуждающихся по заключению врача в постоянном уходе либо достигших 80 лет.

Именно они, согласно предложению ЛДПР, должны начать получать от государства каждый месяц вместо нынешних 1200 рублей фактически в десять раз больше — 10 тысяч рублей.

Нилов отметил, что данный вид пособия не менял своего размера уже с 2008 года.