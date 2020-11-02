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Россиянина лишили пенсии из-за сокращенного имени 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянина лишили пенсии из-за имени
Фото: ТАСС
Жителя Улан-Удэ лишили пенсии из-за сокращенного имени. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Бурятия.
Пенсионный орган отказал мужчине в установлении страховой пенсии по старости досрочно, так как в его страховой стаж не был включен период его работы в колхозе «Знамя Ленина». Отказ объяснили тем, что в лицевых счетах о назначении заработка указано сокращенное имя россиянина. Мужчина обратился в прокуратуру.
Суд удовлетворил иск прокурора о включении в стаж периода работы россиянина в колхозе. Мужчине назначили и выплатили пенсию.
Ранее Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что индексировать выплаты таким пенсионерам несправедливо. По его словам, в первую очередь нужно заботиться об индексации выплат выше инфляции неработающим пенсионерам.
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Личный счет , Антон Силуанов , Генпрокуратура РФ , Минфин
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