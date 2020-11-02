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Аналитики сказали, какой рост цен будет в ноябре 

Прайм 1 час назад
Аналитики подсчитали, какой рост цен будет в ноябре
Фото: ТАСС
Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в России в ноябре на уровне 3,9%, а к концу года — 4,1%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, после снятия "коронавирусных" ограничений в стране инфляция разогналась в июле до 3,4%, в августе она ускорилась до 3,6%, а в сентябре — до 3,67%. Согласно опросу экспертов в начале октября, в прошлом месяце инфляция могла составить 3,8%, к концу года они ждали ее на уровне 3,9%.
Банк России в октябре обновил свой прогноз инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает темпа роста потребительских в пределах 3,9-4,2%, а в конце следующего — в диапазоне 3,5-4%.

РУБЛЬ ЗА ИНФЛЯЦИЮ

Аналитики сходятся во мнении, что основной фактор, который может разогнать инфляцию, это ослабевший с начала года на четверть курс рубля.

"Основной несезонный фактор ускорения в последние месяцы года — перенос валютного курса во внутренние цены", — говорит замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отмечает, что ускорение инфляции будет обеспечено ростом цен на непродовольственные товары из-за ослабления рубля, а также завершением сезонной дефляции на плодоовощную продукцию и усиленным удорожанием сахара и подсолнечного масла из-за плохого урожая. А главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин указывает, что ослабление рубля, в первую очередь, скажется на стоимости импортных товаров.

"В случае дальнейшей девальвации, которая может быть обусловлена "второй волной" коронавируса и падением цен на нефть из-за локдаунов в крупнейших экономиках Европы, инфляция может дополнительно ускориться. Вместе с тем, проинфляционное влияние девальвации рубля сдерживается по-прежнему слабым платежеспособным спросом населения", — подчеркивает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Кроме того, в ноябре продолжится и замедление восстановительного тренда в российской экономике, что окажет дополнительное сдерживающее влияние на инфляцию, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Тем не менее, сезонная инфляция к концу года ускоряется из-за активизации бюджетных расходов, поэтому поводов для продолжения планового ускорения потребительских цен все же больше", — заключил аналитик.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы годовой инфляции в ноябре и декабре текущего года представлены ниже (в %):
АКРА — 4,1-4,2 / 4,1-4,3 БКС — 4 / 4,1 Газпромбанк — 3,8-3,9 / 3,9 "Зенит" — 3,6 / 4,1 НКР — 3,9 / 4 НРА — 3,6-3,8 / 4-4,2 Промсвязьбанк — 4,1 / 4,2 Росбанк — 4,2 / 4,3 Сбербанк — 4 / 4 Совкомбанк — 4,1 / 4,1 "Эксперт РА" — 3,7-3,8 / 3,8.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Куликов , Денис Попов , Владимир Евстифеев , Александр Проклов , Газпромбанк , Росбанк , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Банк Зенит , Центральный банк России , РИА Новости
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