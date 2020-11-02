Аналитики подсчитали, какой рост цен будет в ноябре

Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в России в ноябре на уровне 3,9%, а к концу года — 4,1%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, после снятия "коронавирусных" ограничений в стране инфляция разогналась в июле до 3,4%, в августе она ускорилась до 3,6%, а в сентябре — до 3,67%. Согласно опросу экспертов в начале октября, в прошлом месяце инфляция могла составить 3,8%, к концу года они ждали ее на уровне 3,9%.

Банк России в октябре обновил свой прогноз инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает темпа роста потребительских в пределах 3,9-4,2%, а в конце следующего — в диапазоне 3,5-4%.

РУБЛЬ ЗА ИНФЛЯЦИЮ

Аналитики сходятся во мнении, что основной фактор, который может разогнать инфляцию, это ослабевший с начала года на четверть курс рубля.

"Основной несезонный фактор ускорения в последние месяцы года — перенос валютного курса во внутренние цены", — говорит замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отмечает, что ускорение инфляции будет обеспечено ростом цен на непродовольственные товары из-за ослабления рубля, а также завершением сезонной дефляции на плодоовощную продукцию и усиленным удорожанием сахара и подсолнечного масла из-за плохого урожая. А главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин указывает, что ослабление рубля, в первую очередь, скажется на стоимости импортных товаров.

"В случае дальнейшей девальвации, которая может быть обусловлена "второй волной" коронавируса и падением цен на нефть из-за локдаунов в крупнейших экономиках Европы, инфляция может дополнительно ускориться. Вместе с тем, проинфляционное влияние девальвации рубля сдерживается по-прежнему слабым платежеспособным спросом населения", — подчеркивает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Владимир Евстифеев. Кроме того, в ноябре продолжится и замедление восстановительного тренда в российской экономике, что окажет дополнительное сдерживающее влияние на инфляцию, считает начальник аналитического управления банка "Зенит"

"Тем не менее, сезонная инфляция к концу года ускоряется из-за активизации бюджетных расходов, поэтому поводов для продолжения планового ускорения потребительских цен все же больше", — заключил аналитик.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы годовой инфляции в ноябре и декабре текущего года представлены ниже (в %):