В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наименее востребованных профессий и будут массово терять работу. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда».

«В России наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте пяти лет оказались рядовые сотрудники бухгалтерии», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Далее в списке находятся секретари и администраторы. На третьей строчке оказались наборщики данных, следом — торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Также в рейтинг попали механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры. По данным издания, численность этих сотрудников сократится с 15,4% до 9%.

Также в докладе сказано, что в ближайшие пять лет будет создано как минимум 97 млн рабочих мест. Сейчас в РФ наиболее востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, передает «Федеральное агентство новостей».