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Россиян ждут массовые сокращения к 2025 году 

Ura.Ru 2 часа назад
В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наименее востребованных профессий и будут массово терять работу. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда».

«В России наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте пяти лет оказались рядовые сотрудники бухгалтерии», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Далее в списке находятся секретари и администраторы. На третьей строчке оказались наборщики данных, следом — торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Также в рейтинг попали механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры. По данным издания, численность этих сотрудников сократится с 15,4% до 9%.
Никаких планов: В РФ больше не верят в будущее
Также в докладе сказано, что в ближайшие пять лет будет создано как минимум 97 млн рабочих мест. Сейчас в РФ наиболее востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее в Минтруде РФ утвердили список из 50 профессий, перспективных на рынке труда. В него вошли агрономы, ветеринары, графические дизайнеры и лаборанты, контролирующие качество сырья, продукции, отходов производства. Также в него вошли специалисты по ремонту автомобилей, повара, медсестры и другие.
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Личный счет , Видео , Экономика , Минтруд , газета "Известия" , РИА ФАН
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