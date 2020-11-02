Стоит ли запасаться продуктами впрок 

На финансовых рынках любят поговорку: покупай на ожиданиях, продавай на новостях. Сегодня как никогда она актуальна и для потребительского рынка, что уже доказал ажиотажный спрос на продукты первой необходимости весной. Разговоры о возможных новых ограничительных мерах из-за коронавируса не дают покоя многим. Часть россиян вновь начала покупать продукты и товары впрок. И всё это легко объяснимо. NEWS.ru выяснил, так ли необходимо иметь стратегический запас и насколько оправдан страх пустых полок.

Во время первой волны коронавирусной инфекции во всём мире на карантин закрывались не только отдельные заведения, но целые города и даже страны. В России с конца марта по конец мая не работали непродовольственные магазины, а заведения общепита обслуживали посетителей только навынос. Слухи о возможных перебоях с поставками продуктов и ожидания дефицита вызвали ажиотажный спрос на продовольственные товары. Аналитики тогда ещё подсчитали: только в марте россияне закупили столько продуктов длительного хранения, что их могло бы хватить на 108 дней.

Рост покупательской активности наших граждан во многом связан с исторической памятью, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

Покупка продуктов впрок в том числе объясняется привычкой людей старшего поколения жить в условиях дефицита или в его ожидании. Вполне логично, что они запасаются товарами «на всякий случай»: а вдруг их завтра не будет?

Согласно последним опросам, треть покупателей начала закупать товары и продукты впрок из-за боязни закрытия магазинов в период новых ограничений. Большая часть из них стала запасаться товарами первой необходимости, впрочем, некоторые приобретают про запас и товары из других категорий, на случай закрытия непродовольственных магазинов.

О росте спроса на продукты (крупы, консервы) и товары первой необходимости в начале октября сообщали торговые сети. Впрочем, у части граждан ещё могут оставаться в наличии сделанные весной закупки «товаров апокалипсиса».

По мнению доцента кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлии Сягловой, опасения того, что магазины закроются, а товары закончатся, мягко говоря, необоснованны.

Юлия Сяглова, доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса»

У большинства покупателей в руках есть безразмерная полка с сотнями и тысячами товаров. Это электронная коммерция — интернет-магазины и маркетплейсы, которые демонстрируют уверенный рост. И здесь у покупателя не должно быть опасений, что конкретный товар закончится в конкретном магазине.

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ экономиста Андрея Колганова, люди запасаются продуктами и товарами вовсе не из-за страха возможного дефицита, а для того, чтобы максимально сократить число походов в магазин в связи с развитием второй волны коронавируса. Тот ажиотаж по закупкам, который наблюдался во время первой волны, довольно быстро схлынул, сегодня люди руководствуются более рациональными соображениями, считает эксперт.

То, что мы видели в марте, такого сейчас нет. Весной массово закупалась гречка, туалетная бумага и прочее. Сейчас покупают всё. И не из-за боязни, что товары пропадут с полок, а для того, чтобы реже появляться в торговых точках.

По словам экономиста, производственную сферу в целом, и сельское хозяйство, и пищевую промышленность ограничения, связанные с коронавирусом, затронули в очень небольшой степени или не затронули вовсе. Пострадала прежде всего сфера услуг. А вот торговлю это всё затронуло в меньшей степени, чем любую другую отрасль.

«Без похода в салон красоты или кино ещё можно как-то обойтись, а без визита в продуктовый магазин — вряд ли», — рассуждает Андрей Колганов.

Если человек решил для себя, что стратегический запас ему необходим, имеет смысл приобретать товары первой необходимости с длительным сроком хранения: это может быть сахар, соль, крупы, консервы. Рост цен на определённые категории также может стать причиной для покупок про запас.

«В последнее время сильно подорожал сахар. С декабря 2019 года стоимость сахарного песка выросла в полтора раза. Это связано с ростом мировых цен на сахар, а также с засушливым летом, которое привело к пониженному содержанию сахара в свёкле. То же самое происходит и с подсолнечным маслом. Здесь в первую очередь влияют мировые цены, очень высок спрос на данный продукт со стороны Китая. Велик соблазн поставлять товар на экспорт: когда же продукция уходит за рубеж, её объёмы на внутреннем рынке сокращаются, что приводит к росту цен. Как ни странно, заметно дорожает гречка, а также рис», — перечисляет Марина Долгова.

В этом смысле закупка сахара, например, имеет смысл хотя бы с точки зрения экономии: ценник на него будет расти ещё не один месяц. А вот скупать макароны и крупы эксперты не рекомендуют. Ажиотажный спрос может подтолкнуть продавцов к неоправданному увеличению цен на эти группы товаров, предупреждает проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин

Андрей Марголин, проректор РАНХиГС

Вообще любая паника всегда только усугубляет ситуацию и ничего не даёт самим паникёрам. Важно всегда сохранять спокойствие. За свою тысячелетнюю историю Россия переживала и не такое.

Юлия Сяглова напоминает, что в магазинах не перестали существовать спецпредложения и акции. Кроме того, супермаркеты развивают собственные торговые марки, позволяющие покупателю не переплачивать за бренд. Приобретать всё это заранее нецелесообразно, ведь это приводит лишь к неравномерному распределению бюджета покупателя. Иными словами, он покупает то, что не планировал покупать сейчас, поясняет эксперт.