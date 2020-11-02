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Москалькова поддержала индексацию пенсий работающим пенсионерам 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Москалькова поддержала индексацию пенсий работающим
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом она написала в понедельник в Instagram по итогам пленарной сессии форума "Сообщество".

"Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам", — написала Москалькова.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В начале октября президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Фракция "Единая Россия" в свою очередь также подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они были направлены в правительство РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов по итогам прошедшей встречи либерал-демократов с министром финансов Антоном Силуановым сообщил, что Минфин пока не готов поддержать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, так как приоритетом остается индексация пенсий тех, кто не работает, выше уровня инфляции.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Сергей Миронов , Татьяна Москалькова , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР , Правительство РФ , Минфин , ИТАР-ТАСС
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