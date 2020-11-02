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Одно из пособий для россиян предложили поднять в 8 раз 

Мария Иванова 1 час назад
Одно из пособий для россиян предложили поднять в 8 раз
Фото: РИА Новости
Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, предлагающий повысить пособие по уходу за пожилыми более чем в восемь раз — с 1 200 до десяти тысяч рублей. Об этом депутат Ярослав Нилов рассказал в своем Telegram-канале.
Пособие полагается неработающим трудоспособным россиянам, которые являются опекунами престарелого, нуждающегося в постоянном уходе либо достигшего 80 лет человека.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты подчеркнули, что размер этой компенсационной выплаты составляет с 1200 рублей и не меняется с 2008 года.
Авторы документа напомнили, что пособие предназначено гражданам, которые оставили работу, чтобы ухаживать за нуждающимся в помощи человеке.

«По сути, данная компенсационная выплата является заработком гражданина за осуществление ухода. Чтобы заработать минимальный размер оплаты труда, необходимо осуществлять постоянный уход за десятью престарелыми людьми», — отметили депутаты.

В пояснительной записке подчеркивается, что чаще всего за таким пособием обращаются россияне, которые помогают почти полностью недееспособным людям. Им необходим постоянный уход в течение суток.
Как сообщал «Рамблер», в августе депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении ежемесячной выплаты для неработающих россиян, которые ухаживают за инвалидами I группы, с 1200 до десяти тысяч рублей.
Депутаты подчеркивали, что необходимо соблюдать социальную справедливость: неработающие трудоспособные родители (усыновители) и опекуны (попечители) с 2019 года имеют право на ежемесячную выплату в десять тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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