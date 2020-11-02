Многодетным семьям помогут с погашением ипотеки

Все новости на карте

Ещё 5,5 млрд рублей из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам.

Отмечается, что «по инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года».

В кабмине сообщили, что «сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей».

«В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 12 тыс. многодетных семей», — говорится в сообщении.