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Кабмин выделит допсредства многодетным семьям на погашение ипотеки 

RT на русском и ещё 2 38 минут назад
Многодетным семьям помогут с погашением ипотеки
Фото: РИА Новости
Ещё 5,5 млрд рублей из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам.
Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Отмечается, что «по инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года».
В кабмине сообщили, что «сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей».

«В течение года на эти цели уже было выделено 35 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 12 тыс. многодетных семей», — говорится в сообщении.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками.
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