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«Альфа-банк» объяснил снятие средств с клиентских карт 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
«Альфа-банк» объяснил списание 6 тысяч с карт клиентов
Фото: РИА Новости
"Альфа-банк" пообещал вернуть деньги, списанные у держателей трэвел-карт Alfa-Miles, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Ранее клиенты кредитной организации пожаловались, что с их счетов сняли без предупреждения 6 тысяч рублей за обслуживание карты. До 1 ноября 2020 года пользование такой дебетовой картой стоило всего 500 рублей в год либо было бесплатным в рамках отдельных пакетов услуг.
В "Альфа-банке" объяснили снятие средств введением новых тарифов, о чем клиенты были уведомлены заранее. Информация о нововведениях также размещена на сайте банка.

"Мы изменили комиссию за обслуживание Alfa-Miles в связи с тем, что не продаем эти карты с мая 2018 — вместо нее предлагаем Alfa Travel с более выгодными условиями. Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам", — сообщили в банке, уточнив, что достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles и открыть новую карту, чтобы комиссия не списалась через месяц.

Альфа-банк внезапно списал по 6 тысяч с дебетовых карт россиян
Проект Alfa-Miles планируется закрыть, так как большинство клиентов уже перешли на Alfa Travel.

"Если срок действия карты закончился, она не будет перевыпущена. До этого момента вы можете пользоваться невыгодной картой Alfa-Miles, но ее обслуживание с 1 ноября будет стоить 6000 рублей в год", — цитирует ТАСС слова представителя банка.

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Комментарии 19
Личный счет , Компании , Альфа-банк , ИТАР-ТАСС
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