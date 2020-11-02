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Кого из россиян уволят к 2025 году 

Мария Иванова 51 минуту назад
Кого из россиян уволят к 2025 году
Фото: РИА Новости
К 2025 году крупнейшие работодатели России заметно сократят количество сотрудников бухгалтерии, секретарей, администраторов и наборщиков данных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда».
Среди наименее востребованных специалистов также окажутся торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Кроме того, сокращения грозят механикам, ремонтникам, заводским рабочим и коммивояжерам.
Сейчас такие специалисты составляет 15,4 процента от общей численности трудящихся в каждой из компаний. К 2025 году их будет не более девяти процентов.
Наиболее востребованными в ближайшие годы станут специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. За ними следуют разработчики программного обеспечения, специалисты по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В топ-10 также входят интернет-маркетологи, администраторы баз данных и менеджеры по продаже бизнес-услуг.
Среди самых важных качеств работника руководители компаний назвали способность комплексно решать задачи, аналитическое мышление, умение быстро учиться и эмоциональный интеллект.
Для своего исследования ВЭФ опросил 291 компанию.
Во Всероссийском НИИ труда объяснили, что благодаря развитию интернет-технологий совершать «юридически значимые действия» и любые стандартные операции будет все проще без участия человека.

«Под угрозой те, кто производит типовые операции (сотрудники банков и call-центров), те, кто занимается вводом и обработкой информации (администраторы, экономисты), а также те, кто отвечает за верификацию и контроль (продавцы, охранники)», — подчеркнули в институте.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Министерстве труда предупредили, что под сокращения могут попасть специалисты сферы автомобилестроения, транспортной и банковской отраслей.
Эксперты объясняли это приостановкой производств из-за перенасыщения рынка, проблемами компаний-перевозчиков и программой по оздоровлению банковского сектора, в рамках которой Центробанк отзывает лицензии у организаций.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Центральный банк России , газета "Известия"
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