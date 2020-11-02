Кого из россиян уволят к 2025 году 

К 2025 году крупнейшие работодатели России заметно сократят количество сотрудников бухгалтерии, секретарей, администраторов и наборщиков данных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда».

Среди наименее востребованных специалистов также окажутся торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Кроме того, сокращения грозят механикам, ремонтникам, заводским рабочим и коммивояжерам.

Сейчас такие специалисты составляет 15,4 процента от общей численности трудящихся в каждой из компаний. К 2025 году их будет не более девяти процентов.

Наиболее востребованными в ближайшие годы станут специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. За ними следуют разработчики программного обеспечения, специалисты по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В топ-10 также входят интернет-маркетологи, администраторы баз данных и менеджеры по продаже бизнес-услуг.

Среди самых важных качеств работника руководители компаний назвали способность комплексно решать задачи, аналитическое мышление, умение быстро учиться и эмоциональный интеллект.

Для своего исследования ВЭФ опросил 291 компанию.

Во Всероссийском НИИ труда объяснили, что благодаря развитию интернет-технологий совершать «юридически значимые действия» и любые стандартные операции будет все проще без участия человека.

«Под угрозой те, кто производит типовые операции (сотрудники банков и call-центров), те, кто занимается вводом и обработкой информации (администраторы, экономисты), а также те, кто отвечает за верификацию и контроль (продавцы, охранники)», — подчеркнули в институте.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Министерстве труда предупредили, что под сокращения могут попасть специалисты сферы автомобилестроения, транспортной и банковской отраслей.