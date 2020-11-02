Альфа-банк внезапно списал по 6 тысяч с дебетовых карт россиян 

Альфа-банк увеличил комиссию за обслуживание карт Alfa-Miles в 12 раз. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в самой кредитной организации.

Вчера, как сообщал «Рамблер», пользователи социальных сетей пожаловались на то, что Альфа-банк списал по шесть тысяч рублей с их дебетовых карт Alfa-Miles за обслуживание, бывшее бесплатным либо стоившее 500 рублей в год. Сегодня в кредитной организации это подтвердили, а увеличение размера комиссии объяснили тем, что не продают Alfa-Miles с 2018 года.

«Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание», — рассказали там.

В банке сообщили, что по причине невнимательности некоторых клиентов решили отменить списание комиссии в ноябре и вернуть деньги. Также там посоветовали тем, кто не хочет, чтобы комиссия в новом размере списалась с их карт Alfa-Miles в декабре, закрыть карты.

«Если срок действия карты закончился, она не будет перевыпущена. До этого момента вы можете пользоваться картой Alfa-Miles, но ее обслуживание будет стоить шесть тысяч рублей в год», — добавили в кредитной организации.

Согласно данным Центрального банка России, во втором квартале 2020 года число дебетовых и кредитных карт в использовании сократилось на 2,3% или 4,5 миллиона единиц до 190,3 миллиона карт. Такое сокращение — рекордный показатель за пять последних лет. В первом квартале 2015-го число карт в использовании снизилось на четыре миллиона единиц. В апреле-июне 2020-го общее количество карт, выпущенных банками, увеличилось лишь на 500 тысяч.