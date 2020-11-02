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В России взлетели цены на растительное масло 

Вероника Полынина 1 час назад
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло продолжают бить рекорды, сообщает РЕН ТВ.
Согласно данным аналитического агентства «Совэкон», средние цены на подсолнечное масло прибавили еще 1150 рублей, дойдя до 76325 рублей за тонну (на 1,5%, с НДС). До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на него выросли на 275 рублей, до 31825 рублей за тонну (на 0,9%, без НДС).
Экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли на 15 долларов до 985 долларов за тонну.
По мнению аналитиков агентства, на фоне высоких цен на масло и дальнейшего оживления конкуренции за сырье между маслозаводами рост рублевых цен на подсолнечник будет продолжаться.
20 октября сырое подсолнечное масло стоило 74 175 рублей за тонну. Тонна подсолнечника стоила 30 875 рублей. В экспортных котировках подсолнечное масло стоило 960 долларов за тонну.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», в агентстве «Совэкон» заявили, что цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в России в 2020 году из-за неурожая этого растения по причине засушливой весны и сухого лета на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе. Там допустили рост цен на подсолнечник на российском рынке на 20% в скором времени.
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Личный счет , Видео , РЕН ТВ
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