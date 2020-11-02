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Российские магазины отказались повышать цены 

Lenta.ru 1 час назад
Российские магазины отказались повышать цены
Фото: РИА Новости
Cеть «Верный» основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева до конца года ввела мораторий на повышение закупочных цен. Такую практику могут использовать и другие игроки рынка, пишет «Коммерсантъ».
Как сказано в письме «Верного» в адрес одного из поставщиков, компания понимает, что валютные колебания, удорожание сырья и другие издержки могут влиять на цены. Однако магазин откажется от предложений по повышению закупочных цен из-за снижения доходов населения на фоне пандемии коронавируса. По словам источника издания, неформальный мораторий может действовать и в других сетях.
По данным Росстата, в январе-сентябре текущего года реальные доходы россиян упали на 4,3 процента год к году, а оборот розничной торговли — на 4,9 процента. Сети, которые первыми пойдут на повышение стоимости, окажутся в заведомо проигрышном положении, считают аналитики.
Половина россиян ранее заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. При этом цены на продукты в России могут вырасти на треть в случае второй волны коронавируса, такой прогноз дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
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Личный счет , Андрей Рогачев
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