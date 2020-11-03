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Россия будет платить пенсии иностранцам 

Deita.ru 1 час назад
Россия будет платить пенсии иностранцам
Фото: ТАСС
Граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз, смогут получать пенсию от Российской федерации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Сенаторы собираются ратифицировать международное соглашение, согласно которому, в частности, трудовые мигранты из этих стран получат возможность получать социальные выплаты, работая в России. Разработка соглашения о пенсионном обеспечении граждан государств-членов ЕАЭС длилась нескольких лет.
Документ был подписан лидерами стран союза ещё в конце прошлого года. В договоре прописано, что пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого приобретён пенсионный стаж.
Напомним, что членами союза являются Россия, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия. Граждане этих государств, трудящиеся в нашей стране, получат ровно такие же пенсионные права, как и сами россияне.
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