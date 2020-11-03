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«Ошкурят» и «обдерут»: россияне рискуют потерять накопления

Мария Иванова
3 часа назад
Экономист Михаил Делягин предупредил, что россиян, которые решат поиграть на бирже, могут «ошкурить», и посоветовал им хранить деньги в банке. Об этом сообщает DEITA.RU.
«Ошкурят» и «обдерут»: россияне рискуют потерять накопления
Фото: ТАССТАСС
По словам Делягина, россиян, у которых есть значительные накопления во время кризиса, близки к панике, так как финансовая конъюнктура резко меняется.
Он отметил, что классические инструменты наподобие вкладов россиян разочаровали, так как после снижения ключевой ставки процент перестал приносить прибыль. Многие россияне начали срочно решить проблему и отправились на фондовый рынок скупать акции различных компаний.
Делягин предупредил, что многие из этих россиян потеряют деньги, их «обдерут» и «ошкурят», так как проигравших на фондовом рынке всегда большинство. Экономист посоветовал не покупать ценные бумаги без нужных знаний и держать деньги на депозите.
На YouTube-канале «Радио АВРОРА» он рассказал, что пока лучше «сидеть в евро, чтобы не напрягаться».
«Если вы хотите поиграть, рискуя, то в долларе. Дождаться 1,10 доллара за евро и потом переходить в евро или швейцарский франк. Но это для тех, кто хочет рисковать», - подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.
Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.
Личный счет,Михаил Делягин,
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