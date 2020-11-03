Мишустин спасает россиян

Правительство решило упростить порядок маркировки лекарств в свете повышенного спроса на медикаменты в сезон ОРВИ на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.

Аптеки и медицинские организации получили право продавать, в том числе по рецептам, выдавать пациентам в больницах (амбулаториях), направлять медикаменты на утилизацию сразу после уведомления системы мониторинга о поступивших в учреждение препаратах. Дожидаться подтверждения системы, что данные о приёмке успешно зарегистрированы, не нужно. Также участники системы оборота лекарств не обязаны дожидаться подтверждения о приёмке от поставщиков, а импортёры при ввозе партий медикаментов в Россию импортёры не обязаны ждать от обладателей регистрационного удостоверения подтверждения ввоза.

Такой механизм будет действовать до 1 июля следующего года. А до 1 февраля участникам при движении аптечных товаров разрешили дожидаться ответа системы в течение 15 минут, а затем проводить операции с товарами не зависимо от того, получен ответ или нет. Но сохраняется обязательство производителей наносить коды на упаковки товаров, а аптек — сканировать их на кассе. Это всё ускоряет процесс обращения препаратов и предотвращает их дефицит, который сейчас наблюдается в стране: аптекам недостаточно получить партии лекарств, об этом надо уведомить систему.

Постановление правительства, упрощающее работу с системой маркировки в отношении медикаментов, уже подписано Михаилом Мишустиным. Тем не менее, продажи маркированных аптечных препаратов в стране растут. Если в начале сентября в стране пробивали два чека маркированными позициями в секунду, то в середине октября их стало в среднем семь в секунду.