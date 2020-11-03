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Отечественная валюта резко ослабила позиции с начала новой недели. Курс евро на торгах Московской биржи поднимался выше 94 руб. за евро — максимума с декабря 2014 года. Курс доллара приближался к уровню 81 руб. На российскую валюту давит падение нефтяных цен на фоне пандемии и новый карантин в Европе.

Дополнительный тревожный фактор — грядущие выборы президента США. В случае победы Джо Байдена санкции могут усилиться, что дополнительно ударит по России и ее валюте. Рубль пока спасают лишь продажи валюты со стороны Центробанка

Эксперты ожидают восстановления рубля только к концу года, сообщает «Коммерсант».