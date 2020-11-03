Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.30
$
79.55
92.99
93.25
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.00
92.83
Индексы и котировки Brent
40.28
+0.67 Золото
1907.30
+0.03 РТС
1069.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.11
1.1708
–0.0062
19.10
1.1770
30.10
22.10
08.10

Эксперты предупредили об усилении девальвации 

Инвест-Форсайт 2 часа назад
Отечественная валюта резко ослабила позиции с начала новой недели. Курс евро на торгах Московской биржи поднимался выше 94 руб. за евро — максимума с декабря 2014 года. Курс доллара приближался к уровню 81 руб. На российскую валюту давит падение нефтяных цен на фоне пандемии и новый карантин в Европе.
Дополнительный тревожный фактор — грядущие выборы президента США. В случае победы Джо Байдена санкции могут усилиться, что дополнительно ударит по России и ее валюте. Рубль пока спасают лишь продажи валюты со стороны Центробанка.
Эксперты ожидают восстановления рубля только к концу года, сообщает «Коммерсант».
Девальвация рубля: россияне начнут скупать валюту
Животворящая девальвация не раз выручала в прошлом, выручит и сейчас, подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Девальвация не только помогает бюджету и экспортерам, но снижает импорт, чем улучшает торговый баланс и счет текущих операций. Это повышает устойчивость к внешним шокам любого вида.
Инвест-Форсайт: последние новости
Москалькова попросила увеличить пенсии части пенсионеров Москалькова попросила увеличить пенсии части пенсионеров Минфин не хочет повышать пенсии работающим пенсионерам Минфин не хочет повышать пенсии работающим пенсионерам