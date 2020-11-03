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Сбер оценил падение потребительских расходов 

Rambler News Service 52 минуты назад
Сбер оценил падение потребительских расходов
Фото: ТАСС
Потребительские расходы в период с 26 октября по 1 ноября сократились на 10,8% в годовом выражении, сообщают аналитики «СберИндекса».

«За неделю с 26 октября по 1 ноября, сообщают аналитики СберИндекса, падение потребительских расходов ускорилось. Изменение составило –10,8% г/г после снижения менее чем на 2% г/г неделей ранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая динамика оказалась худшей с конца мая, в том числе для расходов на непродовольственные товары, которые снизились на 5%, а также для сектора услуг, где расходы снизились на 32%.
При этом траты россиян на продукты питания выросли на 3,1%, на лекарства и медикаменты — на 34,3%.

«Структура трат россиян говорит о том, что потребители стараются снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции», — отметили аналитики.

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