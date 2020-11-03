Кредитный рейтинг россиян побил рекорд года

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков в сентябре резко повысился и достиг максимального значения в текущем году, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отмечает бюро, тенденция связана не только с качественным ростом заемщиков, сколько с кредитной политикой банков, которые ужесточают подход к потенциальным клиентам, одобряя заявки тем из них, у кого более высокое значение ПКР. Кроме того, все более существенное значение имеет повышение финансовой грамотности российских граждан, осознание ими необходимости работы над качеством кредитной истории и повышением рейтинга.

"Персональный кредитный рейтинг достиг максимального значения в текущем году… В сентябре резко ускорился рост среднего значения персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков. В наибольшей степени (на 12 баллов) вырос средний ПКР держателей кредитных карт. Для заемщиков, имеющих другие виды кредитов, месячный рост составил 5 баллов", — говорится в сообщении.

Тенденцию роста ПКР уже можно считать устойчивым трендом, отмечают в бюро. Вместе с тем окончание в сентябре периода кредитных каникул может отрицательно отразиться на среднем значении рейтинга. Как напоминает НБКИ, в соответствии с законом изменение условий кредитного договора отражается нейтрально в кредитной истории и не влияет на величину ПКР, однако после окончания действия закона заемщикам необходимо будет вновь вернуться к исполнению графика платежей, что для многих может стать проблемой.