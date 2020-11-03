Россиянам компенсируют расходы на спорт

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тысяч рублей в год.

Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13% максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тысячи рублей. Для предоставления такого вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме.

Отмечается, что вычет будет предоставлен лишь в отношении тех физкультурно-оздоровительных услуг, которые включены в утверждаемый правительством перечень. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произв