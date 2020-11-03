Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.40
$
79.49
92.99
93.18
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
40.08
+0.63 Золото
1899.50
+0.13 РТС
1069.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.11
1.1700
–0.0070
19.10
1.1770
30.10
22.10
08.10

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом 

РИА Новости и ещё 4 27 минут назад
Россиянам компенсируют расходы на спорт
Фото: ТАСС
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тысяч рублей в год.
Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13% максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тысячи рублей. Для предоставления такого вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме.
Отмечается, что вычет будет предоставлен лишь в отношении тех физкультурно-оздоровительных услуг, которые включены в утверждаемый правительством перечень. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.
Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произв