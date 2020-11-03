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Девальвация рубля: россияне начнут скупать валюту 

Артём Кульша 45 минут назад
Девальвация рубля: россияне начнут скупать валюту
Фото: РИА Новости
Обесценивание рубля может привести к наращиванию объема наличной валюты на руках у населения. Об этом сообщает «Прайм».
Вчера, как сообщал «Рамблер», курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с марта превысил 80 рублей, а курс евро — 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Сегодня Валерий Пивень из рейтингового агентства АКРА высказал мнение, что это может привести к наращиванию объема наличной валюты на руках у населения.
В свою очередь, Егор Дахтлер из компании «БКС Мир инвестиций» назвал маловероятным то, что граждане поместят эти деньги в банки, так как это лишено смысла — ставки по валютным депозитам сейчас почти нулевые.
Станислав Волков из рейтингового агентства НКР отметил, что выключение из инвестиционного процесса сбережений физических лиц, которые они потратят на покупку валюты, снизит потенциал экономического роста в России как минимум в краткосрочной перспективе.

«Кроме того, эти наличные доллары и евро подпитывают теневую экономику, а это затрудняет борьбу с ней», — добавил он.

Вчера главная экономистка «Альфа-банка» Наталья Орлова назвала выборы президента США одним из главных факторов, которые в настоящее время влияют на курс рубля, и спрогнозировала, что, если победу на них одержит Дональд Трамп, курс рубля вырастет, а если Джо Байден, то снизится.
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