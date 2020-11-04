Несите деньги обратно: банки подняли ставки по вкладам

Все новости на карте

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках повысилась, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По данным центрального регулятора, её значение по итогам третьей декады октября выросло с 4,37% до 4,42% годовых по депозитам физических лиц.

При этом, в первой декаде октября в российских банках был зафиксирован рекордно низкий показатель процентной ставки по вкладам — всего 4,33%.

На процент, под который коммерческие банки выдают кредиты россиянам, в решающей степени влияет ключевая ставка Центрального банка , которая сейчас находится на отметке в 4,25% годовых.

При этом, регулятор рекомендует отечественным кредитным организациям привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.