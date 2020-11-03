В России увеличат размер штрафов 

Минимальный размер административного штрафа в России возрастет до 500 рублей. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», власти разрабатывают новый Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня Чуйченко рассказал, что новый КоАП призван систематизировать административное право, в настоящее время пораженное несистемностью, и станет гуманнее — менее карательным и более предотвращающим правонарушения.

В нем появятся новые составы правонарушений, например, те, что касаются благоустройства и соблюдения тишины, и станет больше составов, по которым можно выплатить штраф с 50-процентной скидкой, и по которым в качестве первой санкции предусмотрено предупреждение.

«Мы были вынуждены повысить санкции по определенным составам, а именно отменить те, которые приобретают характер неразумности», — отметил министр.

Таковым он назвал штрафы в размере 100-300 рублей. В новом кодексе минимальный размер штрафа составит 500 рублей. По некоторым составам размер штрафов станет меньше. При этом Чуйченко сообщил, что разработчики нового КоАП старались не изменять размер штрафов по отдельным составам генерально.

Также министр рассказал, что новый кодекс станет значительно либеральнее по отношению к малому бизнесу — меры его ответственности будут приравнены к мерам ответственности индивидуальных предпринимателей. Чуйченко выразил уверенность, что это очень важно и будет иметь очень позитивное значение.