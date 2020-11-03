Россияне перешли к максимальной экономии

За последнюю неделю расходы россиян сократились на 10,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, это рекордный результат с конца мая. Об этом свидетельствуют данные проекта SberIndex

Участники исследования перешли к максимальной экономии на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. За неделю до этого сокращение составляло 0,9 процента, а в среднем за последние четыре недели оно равнялось 4,84 процента.

Сильнее всего рухнули траты в категории развлечений (минус 69,5 процента) и путешествий. Так, падение для авиабилетов составило 55 процентов, для проживания в отелях — 73,9 процента, покупки в магазинах Duty Free — 81,5 процента.

Также на 32 процента сократились расходы в категории услуги, а вот расходы на лекарства и другие медицинские товары, напротив, выросли на 34,3 процента в годовом выражении.

Как отмечают аналитики сервиса, структура трат свидетельствует, что россияне явно переключились в режим снижения рисков, связанных с возможностью заразиться COVID-19.

Самое серьезное падение SberIndex зафиксировал в конце марта. Тогда траты сократились на треть. Однако с конца июня расходы оставались примерно на прошлогоднем уровне.

Ранее Tinkoff CoronaIndex показал , что потребительская активность населения за неделю 23–29 октября сократилась до 6,3 балла. В начале месяца она составляла 6,9 балла.