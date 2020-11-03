По 27 тыс. 984 руб. Россиянам готовят новое пособие 

Получить средства сможет определенная категория граждан.

Речь идет о выплатах, которые имеют право получать семьи с детьми. В ведомстве считают, что размер таких пособий необходимо увеличить более чем в два раза.

Согласно разработанному Минтрудом документу, в России могут поднять размер пособий по уходу за ребенком, которые сейчас ежемесячно получают женщины, проходящие военную службу по контракту.

Отмечается, что мера затронет тех женщин, которые служат в войсках национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах.

На данный момент такие граждане получают ежемесячно по 13 тыс. 504 руб. Чиновники предлагают увеличить эту сумму до 27 тыс. 984 руб.