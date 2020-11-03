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По 27 тыс. 984 руб. Россиянам готовят новое пособие 

Konkurent.ru и ещё 1 3 ноября 2020
По 27 тыс. 984 руб. Россиянам готовят новое пособие
Фото: РИА Новости
Получить средства сможет определенная категория граждан.
В Министерстве труда и социальной защиты России подготовили законопроект, который касается ежемесячных пособий для определенной категории граждан, сообщает KONKURENT.RU.
Еще больше российских семей получат помощь
Речь идет о выплатах, которые имеют право получать семьи с детьми. В ведомстве считают, что размер таких пособий необходимо увеличить более чем в два раза.
Согласно разработанному Минтрудом документу, в России могут поднять размер пособий по уходу за ребенком, которые сейчас ежемесячно получают женщины, проходящие военную службу по контракту.
Отмечается, что мера затронет тех женщин, которые служат в войсках национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах.
На данный момент такие граждане получают ежемесячно по 13 тыс. 504 руб. Чиновники предлагают увеличить эту сумму до 27 тыс. 984 руб.
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Комментарии 138
Личный счет , Минтруд , Газета "Конкурент"
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