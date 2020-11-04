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Главу ЦБ попросили ограничить пенсионерам онлайн-переводы 

Вечерняя Москва и ещё 8 1 час назад
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ввести суточное ограничение по сумме онлайн-переводов для лиц пенсионного возраста.
В обращении к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной Курдесов указал на активизацию телефонных мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Попадаясь на улочки злоумышленников, пенсионеры переводят им значительные суммы денег.
Выявлена новая угроза для пенсионеров
Курдесов предлагает ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров суммой десять тысяч рублей, чтобы исключить «единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», сообщает RT.
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Личный счет , Видео , Эльвира Набиуллина , Дмитрий Курдесов , Центральный банк России
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