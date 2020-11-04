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Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке 

Говорит Москва 2 часа назад
Названы высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Фото: РИА Новости
Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке. По данным сервиса Работа.ру, лидирует отрасль IT-технологий.
React Native разработчик с опытом более двух лет в ноябре может претендовать на 180 тысяч рублей. Аналогичную зарплату предлагают backend-разработчику. Третья позиция у налогового консультанта — его услуги оценили в 150 тысяч рублей.
В октябре самыми высокооплачиваемыми вакансиями оказались ветеринар (300 тысяч рублей) и монтажник-установщик искусственного камня (250 тысяч).
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