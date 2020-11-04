Названы высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке. По данным сервиса Работа.ру, лидирует отрасль IT-технологий.

React Native разработчик с опытом более двух лет в ноябре может претендовать на 180 тысяч рублей. Аналогичную зарплату предлагают backend-разработчику. Третья позиция у налогового консультанта — его услуги оценили в 150 тысяч рублей.

В октябре самыми высокооплачиваемыми вакансиями оказались ветеринар (300 тысяч рублей) и монтажник-установщик искусственного камня (250 тысяч).