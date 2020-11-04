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В Союзе пенсионеров выступили против лимита на онлайн-переводы для пожилых 

Говорит Москва и ещё 2 2 часа назад
В Союзе пенсионеров выступили против лимита на онлайн-переводы для пожилых.
Ограничение может составить 10 тысяч рублей в сутки. С таким предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его мнению, мера позволит бороться с мошенниками.
ЦБ попросили ввести ограничение для пенсионеров
Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что такое предложение только навредит пожилым людям.

«Ограничения создадут неудобства. Если человека хотят обмануть, он поддаётся этому в силу своей неграмотности или возраста, то, конечно, его обманут. Такая мера несильно поможет. Пенсионерам иногда очень непросто снять свои деньги, и идёт много недовольства. Бывают случаи, когда надо помочь детям, внукам или кто-то умирает, срочно нужны деньги, а тут пенсионер ограничен в сутки 10 тыс. рублей. Это будет проблематично. Здравая мысль есть, но в основном пенсионеры будут испытывать трудности».

Организация «За безопасность» направила письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной, сообщает RT.
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Личный счет , Видео , Эльвира Набиуллина , Дмитрий Курдесов , Игорь Корнеев , Центральный банк России , Радиостанция "Говорит Москва"
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