В Союзе пенсионеров выступили против лимита на онлайн-переводы для пожилых.
Ограничение может составить 10 тысяч рублей в сутки. С таким предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его мнению, мера позволит бороться с мошенниками.
Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что такое предложение только навредит пожилым людям.
«Ограничения создадут неудобства. Если человека хотят обмануть, он поддаётся этому в силу своей неграмотности или возраста, то, конечно, его обманут. Такая мера несильно поможет. Пенсионерам иногда очень непросто снять свои деньги, и идёт много недовольства. Бывают случаи, когда надо помочь детям, внукам или кто-то умирает, срочно нужны деньги, а тут пенсионер ограничен в сутки 10 тыс. рублей. Это будет проблематично. Здравая мысль есть, но в основном пенсионеры будут испытывать трудности».
Организация «За безопасность» направила письмо главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной, сообщает RT.