«Ограничения создадут неудобства. Если человека хотят обмануть, он поддаётся этому в силу своей неграмотности или возраста, то, конечно, его обманут. Такая мера несильно поможет. Пенсионерам иногда очень непросто снять свои деньги, и идёт много недовольства. Бывают случаи, когда надо помочь детям, внукам или кто-то умирает, срочно нужны деньги, а тут пенсионер ограничен в сутки 10 тыс. рублей. Это будет проблематично. Здравая мысль есть, но в основном пенсионеры будут испытывать трудности».