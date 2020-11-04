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Идея введения нового лимита возмутила пенсионеров 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Союз пенсионеров выступил против введения лимита на переводы. Инициатива общественного движения «За безопасность», руководитель которого Дмитрий Курдесов обратился в Центробанк с предложением об ограничении переводов со счетов пенсионеров до 10 тысяч рублей в сутки, у пожилых людей поддержки не нашла.
Игорь Корнеев, председатель московского отделения Союза пенсионеров России, считает, что накопления граждан старшего возраста следует защищать от мошенников, но не таким образом. От подобных ограничений только вред.
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«Ограничения создадут неудобства. Если человека хотят обмануть, он поддается этому в силу своей неграмотности или возраста, то, конечно, его обманут. Такая мера несильно поможет. Пенсионерам иногда очень непросто снять свои деньги, и идет много недовольства. Бывают случаи, когда надо помочь детям, внукам или кто-то умирает, срочно нужны деньги, а тут пенсионер ограничен в сутки 10 тыс. рублей. Это будет проблематично», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее сообщал «Рамблер», пенсионерам хотят ограничить онлайн-переводы. Общественное движение «За безопасность» предложило нестандартный способ, призванный уберечь накопления российских пенсионеров от телефонных и сетевых мошенников.
Комментарии 23
Личный счет , Видео , Дмитрий Курдесов , Игорь Корнеев , Центральный банк России , Радиостанция "Говорит Москва"
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