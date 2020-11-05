Россиян предупредили о мошенничестве с НДС

В России набирает популярность вид мошенничества — предложение гражданам вернуть налог на добавленную стоимость за купленные в последнее время товары. Об этом журналистам рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Мошенники, по его словам, создают фейковый сайт с названием вроде «Единый центр компенсации НДС», который внешне напоминает сайты официальных госструктур. На нем размещается несуществующее постановление, целью которого является импортозамещение и улучшение благосостояния россиян.

«Разумеется, далее предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее», — рассказал Редин агентству «Прайм».

На самом же деле, по его словам, вернуть налог на купленные товары россияне не имеют возможности. Такое право есть только у иностранцев при вывозе российских товаров за границу (Tax free).