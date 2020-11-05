Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных 

Большие наличные накопления россиян могут создать риск роста инфляции. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Большой «навес» наличных на руках населения создает инфляционные риски», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Осадчего.

По его словам, накопления россиян, находящиеся вне банков на 1 октября 2020 года составили 12 триллионов рублей. За год эта сумма увеличилась на 28,3%.

Осадчий уточнил, что такого увеличения объема наличных не наблюдалось с 2012 года. Он отметил, что не только россияне предпочитают хранить деньги в наличных. Такая тенденция наблюдается во многих странах. Однако хранение денег вне банков может пагубно сказаться на экономике, уверен аналитик.