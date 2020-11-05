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Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных 

Ura.Ru 2 часа назад
Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных
Фото: depositphotos.com
Большие наличные накопления россиян могут создать риск роста инфляции. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Большой «навес» наличных на руках населения создает инфляционные риски», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Осадчего.

По его словам, накопления россиян, находящиеся вне банков на 1 октября 2020 года составили 12 триллионов рублей. За год эта сумма увеличилась на 28,3%.
Когда у россиян отберут все наличные деньги
Осадчий уточнил, что такого увеличения объема наличных не наблюдалось с 2012 года. Он отметил, что не только россияне предпочитают хранить деньги в наличных. Такая тенденция наблюдается во многих странах. Однако хранение денег вне банков может пагубно сказаться на экономике, уверен аналитик.
Ранее экономист Михаил Делягин предупредил россиян об опасности потерять средства, инвестируя в ценные бумаги. Он посоветовал хранить деньги в банках, передает «Утро.ру»
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Личный счет , Михаил Делягин , Ytro.ru , РИА Новости
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