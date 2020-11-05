Россияне накопили «под матрацем» 12 триллионов

"Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента", — сказал аналитик.