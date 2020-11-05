Готовится массовая кража денег с карт россиян 

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт. Об этом сообщают «Известия».

Преступники звонят жертве, представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают установить на смартфон приложение якобы для защиты от кражи. Оно работает в фоновом режиме и перехватывает нажатие клавиш при введении пароля.

Также мошенники могут сообщать о мнимой попытке кражи и уже после этого предлагать установить приложение для удаленного доступа. С его помощью они авторизируются в приложении банка, оформляют кредит и переводят деньги на свою карту.

Правоохранительные органы квалифицируют такие действия по статьям «Кража» и «Мошенничество», однако с трудом находят преступников, потому что для этого приходится собирать много информации. Банки нечасто возвращают клиентам украденные деньги, потому что те сами сообщают мошенникам необходимые для совершения преступления данные. Порой они делают это ради повышения лояльности клиентов.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов советует со скепсисом относиться к вызовам с неизвестных номеров, а основатель интегратора информационной безопасности Angara Сергей Шерстобитов — просить собеседника дать обратный номер для связи и попытаться перезвонить по нему.