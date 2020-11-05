За 10 месяцев 2020 года россияне обналичили рекордную сумму денег, сообщает РИА Новости. На текущий момент на руках находится более 12 триллионов рублей.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выяснил, что по сравнению с прошлым годом объём обналиченных средств вырос 28,3%. По его словам, это наивысший показатель за последние 8 лет. По его словам, темпы опустошения банковских счетов резко увеличились после марта 2020 года, когда рост обналичивания составлял 7,1%.

Управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что спрос на наличные вырос не только в России. Пандемия подтолкнула людей по всему миру к снятию средств со счетов.

«Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса», — пояснил он.

Русецкий подчеркнул, что активнее всего россияне обращались за обналичиванием в марте и апреле текущего года. Осенью темпы замедлились: например, в сентябре объем снятых средств вырос всего на 1%. Эксперт добавил, что рекордный объем наличных на руках россиян негативно сказывается на отечественной экономике, подстегивая инфляцию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовые аналитики предположили, что текущее ослабление российского рубля продолжится в ближайшее время. Девальвация, уверяют эксперты, уже подстегнула рост инфляции. В настоящее время ее уровень на конец года ожидается в пределах 3,9 — 4,2%.