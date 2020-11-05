Названа опасность раздачи рублей «просто так»

В условиях пандемии многие страны пошли по пути прямых выплат своим гражданам. В США и Европе для поддержания экономики активно используют печатный станок. В России рано говорить о нестандартных мерах поддержки, считают экономисты. По их мнению, правильной является адресная помощь наиболее пострадавшим россиянам и компаниям. Впрочем, и она должна предоставляться не за «просто так». NEWS.ru выяснил, при каких обстоятельствах власти могут начать раздавать бесплатные деньги.

Идею «вертолётных денег» предложил американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман в 1969 году в книге «Оптимальное количество денег». Тогда он сравнил прямые выплаты государством определённых сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолёта: средства распространяются свободно и необратимо.

По мнению специалиста, «вертолётные деньги» могли бы стать альтернативой количественному смягчению в ситуации экономической нестабильности, а также в случае, когда процентные банковские ставки движутся к нулевым отметкам. Экс-глава ФРС США Бернанке считал, что потенциал «вертолётных денег» не исчерпан, и предлагал использовать их в качестве механизма борьбы с дефляцией.

В этом смысле «вертолётные деньги» — термин не новый, однако особую актуальность он приобрёл в период распространения в мире коронавирусной инфекции: раздача средств стала одной из центральных мер по поддержке экономики. В частности, она преследует своей целью в том числе повышение потребительского спроса и расходов семей. Во время первой волны COVID-19 в России такую поддержку получили семьи с детьми как наиболее уязвимая социальная группа. В частности, гражданам с детьми до трёх лет в апреле — июне направили три выплаты по 5 тыс. рублей. Ещё по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет семьям перечислили дважды — в мае и июне. Никаких дополнительных требований к получателям мер господдержки (например, в виде наличия статуса многодетной или малоимущей семьи) не предъявлялось.

Все эти выплаты были своевременны, считает помощник президента России Максим Орешкин . По его словам, «они пришли семьям ровно в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться и как раз когда требовалась поддержка для того, чтобы поддержать расходы семей, чтобы они сильно не проваливались». Сегодня же, уверен Орешкин, переходить к раздаче «вертолётных денег» россиянам пока рано: прежде следует исчерпать все стандартные меры экономической политики.

«Россия относится к тем странам, где пока ещё стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах», — заявил Орешкин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее на ту же тему высказался министр финансов Антон Силуанов , по мнению которого применять концепцию «вертолётных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза . Для них такая мера не грозит всплеском инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. Для России, указал он, в приоритете остаётся помощь бизнесу в сохранении работников и гражданам для оплаты первоочередных расходов на продукты питания, жильё и выплаты по кредитам. Аналогичного мнения придерживается и глава ЦБ Эльвира Набиуллина , предупреждавшая прежде о возможном всплеске инфляции в случае раздачи большого количества денег.

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в узком смысле «вертолётные деньги» предполагают возможность получения беспроцентного банковского кредита либо кредита с низкой процентной ставкой.

Термин возник в связи со смягчением кредитно-денежной политики, которую демонстрировали Центральный банк Европы и Федеральная резервная система США. Всё это было направлено в первую очередь на то, чтобы бизнес мог развивать новые направления, в том числе путём инвестиций в основной капитал. В период пандемии понятие «вертолётных денег» расширилось: нужно было компенсировать выпадающие доходы гражданам, оставшимся без работы.

Пострадавшие от введения ограничительных мер во время первой волны коронавируса отрасли экономики тоже нуждаются в подобного рода поддержке, считает эксперт. По его словам, государство должно задуматься, каким образом компенсировать тот форс-мажор, в котором они оказались.

Сафонов напоминает, что ранее предприятиям были предоставлены возможность брать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам, а также льготы по оплате социальных налогов. Однако в то же время никто не освободил предприятия от уплаты НДС. В этом смысле меры поддержки для продолжающих испытывать трудности отраслей экономики следует пересмотреть, говорит экономист.

А вот раздавать «живые» деньги всем гражданам без исключения ни в коем случае нельзя, убежден он.

«Есть богатые граждане, есть среднеобеспеченные люди, а есть те, кто очень сильно пострадал. Здесь нужна адресная помощь. Важно найти баланс между потребностью поддерживать людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию и риском побудить их отказаться от производственной деятельности. Любая материальная поддержка должна предполагать, что вы начинаете вовлекать людей в производственный процесс, они не должны никуда уходить», — рассуждает эксперт.

В данном случае человек должен понимать, что та помощь, которая оказывается государством — не просто «милость божья». По мнению эксперта, в тех регионах и малых городах, где работы на всех не хватает, власть должна позаботиться о развитии волонтёрского движения, вовлекая в эту деятельность новых людей.

«Например, условием получения социальной помощи может стать участие человека в программах повышения квалификации, волонтёрской деятельности, общественных работах. По крайней мере он должен обществу что-то отдавать», — поясняет Александр Сафонов.

Говоря о семьях с детьми, эксперт отметил, что здесь опять же не стоит бездумно раздавать деньги родителям, но можно было бы сделать полностью бесплатной школу: начиная от безвозмездных обедов и завтраков, заканчивая выдачей школьной формы, учебников и всех необходимых канцтоваров. С одной стороны, это оказало бы серьёзную поддержку семьям, где есть дети школьного возраста, с другой — побуждало бы родителей продолжать работать для обеспечения собственных потребностей. В противном случае «вертолётные деньги» будут вредны, резюмировал Сафонов.

По мнению старшего научного сотрудника Института экономической политики им. Гайдара Сергея Жаворонкова , идея «вертолётных денег» справедлива лишь в том случае, когда государство принудительно лишает людей работы и закрывает целые сектора экономики.

Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара

Только в случае, если речь идёт о миллионах людей. На мой взгляд, критерий должен быть простой: если государство своими действиями (ограничительными мерами) кого-то лишает работы, оно должно этому кому-то оказать материальную помощь. В противном случае государство не обязано его поддерживать.

Меры поддержки граждан в период распространения коронавируса в виде «вертолётных денег» практиковали многие страны. В частности, власти США направили на поддержку граждан $2,2 трлн. Каждый американец получил $1200 без каких-либо дополнительных условий. Ещё по $500 выделялось на детей.

Гонконг перечислил каждому гражданину старше 18 лет по $10 тыс. Власти Канады с марта по июнь выплачивали по 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.) тем, кто из из-за пандемии лишился заработка. В Австралии гражданам с невысоким доходом направили по 750 местных долларов.