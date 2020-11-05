Россиянам напомнили о налогах

Федеральная налоговая служба напоминает россиянам о необходимости заплатить имущественные налоги до 1 декабря, сообщает ИА DEITA. Уплате подлежат налоги: на имущество физических лиц, земельный и транспортный. Расчётный период – 2019 год.

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Уплата налога на недвижимое имущество является обязанностью собственника, даже если он не проживает в нём и не пользуется им. Облагаются налогом не только квартиры, комнаты, дома и дачи, но и гаражи, машино-места, любые объекты капитального строительства, официально принадлежащие налогоплательщику.

Размер платежа зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая, в свою очередь, зависит от региона и даже от муниципалитета. Чтобы её узнать, необходимо обратиться за выпиской из Единого государственного реестра (ЕГРН). Для многодетных семей с несовершеннолетними детьми предусмотрен вычет – уменьшение налогооблагаемой базы.

Земельный налог также привязан к кадастровой стоимости. А транспортный налог – от мощности двигателя. В отношении автомобилей имеет значение ещё и стоимость транспортного средства – для владельцев элитных авто стоимостью более трёх миллионов рублей предусмотрен повышающий коэффициент.

Впрочем, рассчитывать налог самостоятельно плательщикам не нужно – налоговая инспекция сделает это за них. Уведомление с суммой, подлежащей уплате, придёт либо почтой, либо в личный кабинет налогоплательщика на портале ФНС. На этом портале также действует опция Единого налогового платежа – своеобразного электронного кошелька, куда пользователь вносит сумму денег, а система распределяет её на оплату всех налогов, которые гражданин должен государству.

Если уведомление до сих пор не пришло, за разъяснениями можно обратиться к налоговому инспектору на личном приёме, в офисе «Мои документы», по телефону, через службу поддержки на сайте ФНС, в том числе через личный кабинет.

Например, уведомление могут не прислать, если сумма налога не превышает 100 рублей или если из-за различных льгот и преференций налог на объект не предъявлен.