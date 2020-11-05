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Работники смогут включить в электронные трудовые книжки записи о всем стаже 

Российская Газета и ещё 11 2 часа назад
В цифровых трудовых книжках появится новая опция
Фото: depositphotos.com
Работники смогут включить в электронную трудовую книжку информацию о стаже за все время трудовой деятельности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Кабинет министров подготовил и рассмотрел изменения в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, которые расширяют возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений.

"Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", — заявил глава правительства.

Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем получить сведения о своем трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.
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