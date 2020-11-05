Налоговики вводят новые штрафы для россиян

"По сути административная санкция, штраф такой не очень большой, но в то же время достаточный для того, чтобы обратить внимание клиента банка на то, что по его вине качество предоставляемой информации, в том числе и нашим зарубежным партнерам, оно, скажем так, ухудшается, и это не очень хорошо", — добавил он.