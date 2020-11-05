Налоговики вводят новые штрафы для россиян

"Мы вносим изменения в ответственность, освобождая банки и все кредитные организации от ответственности за непредоставление или неполное предоставление информации в случае, если отказ от предоставления информации или некачественную информацию они получили от своего клиента. И у нас появляется, помимо освобождения кредитной организации от ответственности в этом случае, ответственность клиента банка", — сказал он на конференции Ассоциации российских банков.
"По сути административная санкция, штраф такой не очень большой, но в то же время достаточный для того, чтобы обратить внимание клиента банка на то, что по его вине качество предоставляемой информации, в том числе и нашим зарубежным партнерам, оно, скажем так, ухудшается, и это не очень хорошо", — добавил он.