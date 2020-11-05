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Россияне начали экономить на всем 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Россияне начали экономить на всем
Фото: ТАСС
На фоне кризиса и пандемии коронавируса 72% россиян сократили свои расходы по всем статьям. Об этом свидетельствуют данные опроса ИА DEITA.RU.
По данным издания, 9% респондентов стали экономить на отпуске, 7% резко сократили расходы на развлечения.
Также участник опроса заявили, что вынуждены экономить на одежде и еде. А 2% респондентов начали экономить на здоровье — лечиться народными методами и ходить в муниципальные поликлиники вместо частных.
«Рамблер» писал, что во втором квартале 2020 года 64 процента молодых семей в России могли позволить себе только еду и одежду, денег на товары длительного пользования у них не было. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
А компания Nielsen выяснила, что во время пандемии россияне начали выбирать более дешевые продукты: хлеб, картофель и «молочка» вытеснили в рационе среднего потребителя овощи, рыбу, морепродукты и дорогой алкоголь.
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Личный счет , Росстат , РИА "Дейта"
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