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Банкам запретят отказывать в кредитных каникулах без причины 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Банкам запретят отказывать в кредитных каникулах
Фото: Deita.ru
Представители партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на необоснованные отказы в предоставлении россиянам и бизнесу кредитных каникул, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Как считает руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева, наделение российских банков обязанностью раскрывать перед гражданами причины отказа в изменении условий кредитного договора уже давно назревшая мера. Кроме этого, эксперты предлагают предусмотреть возможность привлечения кредиторов к ответственности за необоснованные и субъективные отказы.
Сейчас они часто манипулируют условиями и навязывают дополнительные услуги клиентам. Также нередко встречаются случаи, когда россиянам предлагают невыгодные для них программы реструктуризации долга, что влияет на общий уровень закредитованности и просрочки. Для того, чтобы этого не было, единороссы предлагают дублировать весь документооборот по кредитным и ипотечным каникулам на портале Госуслуг.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Единая Россия , Госдума , Banki.ru , РИА "Дейта"
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