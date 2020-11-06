Банкам запретят отказывать в кредитных каникулах

Представители партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на необоснованные отказы в предоставлении россиянам и бизнесу кредитных каникул, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Как считает руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева, наделение российских банков обязанностью раскрывать перед гражданами причины отказа в изменении условий кредитного договора уже давно назревшая мера. Кроме этого, эксперты предлагают предусмотреть возможность привлечения кредиторов к ответственности за необоснованные и субъективные отказы.

Сейчас они часто манипулируют условиями и навязывают дополнительные услуги клиентам. Также нередко встречаются случаи, когда россиянам предлагают невыгодные для них программы реструктуризации долга, что влияет на общий уровень закредитованности и просрочки. Для того, чтобы этого не было, единороссы предлагают дублировать весь документооборот по кредитным и ипотечным каникулам на портале Госуслуг.