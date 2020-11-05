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Росстат опубликовал данные по росту потребительских цен в РФ 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Росстат опубликовал данные по росту цен
Фото: РИА Новости
Инфляция в России с 27 октября по 2 ноября выросла на 0,1%. Этот тренд сохраняется уже пятую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата. Так, по информации ведомства, рост потребительских цен в России с начала года составил 3,3%.
Тем не менее специалисты зафиксировали за последнюю неделю значительный рост цен на сахар и подсолнечное масло — минимум 2,9% и 1,8%.
По сравнению с декабрем 2019 года, цены на сахар в России выросли на 56,5%. Растительное масло, в свою очередь, выросло в цене на 15,4%. Незначительно подорожали за последнюю неделю также маргарин, гречка, курица, сыры, карамель, мука и макароны. Цены на эти продукты выросли менее чем на 1%.
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