Росстат опубликовал данные по росту цен

Инфляция в России с 27 октября по 2 ноября выросла на 0,1%. Этот тренд сохраняется уже пятую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата . Так, по информации ведомства, рост потребительских цен в России с начала года составил 3,3%.

Тем не менее специалисты зафиксировали за последнюю неделю значительный рост цен на сахар и подсолнечное масло — минимум 2,9% и 1,8%.

По сравнению с декабрем 2019 года, цены на сахар в России выросли на 56,5%. Растительное масло, в свою очередь, выросло в цене на 15,4%. Незначительно подорожали за последнюю неделю также маргарин, гречка, курица, сыры, карамель, мука и макароны. Цены на эти продукты выросли менее чем на 1%.