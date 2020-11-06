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ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Для части россиян предложили резко повысить налоги
Фото: РИА Новости
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили существенно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
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Экономисты предлагают установить уровень подоходного налога в 20-24 процента для доходов физических лиц свыше 12 и 24 миллионов рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.
Предполагается, что повышение обязательных платежей проведут в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.
Отмечается, что такие изменения в налогообложении можно провести благодаря достигнутому уровню технологий налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые существенно ограничивают возможность вывода денег отечественными физическими и юридическими лицами из российской юрисдикции.
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Комментарии 2
Личный счет , Федеральная налоговая служба , ВШЭ
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