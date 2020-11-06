Какие налоги могут повысить в России

Доходы состоятельных россиян следовало бы обложить повышенным налогом в 20-24%. Такое предложение содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Налог на прибыль компаний тоже следовало бы поднять с 20 до 30%. Бегства капиталов в офшоры после введения таких мер не случится, уверены эксперты.

Повысить налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян предложили эксперты Высшей школы экономики. Эта инициатива, как сообщает РБК в пятницу, 6 ноября, содержится в экспертном отзыве ВШЭ на проект закона о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

Ставку налога следует поднять до 20–24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год. Напомним, сейчас ставка НДФЛ составляет 13%. Повышать налог эксперты предлагают в сочетании с инвестиционным вычетом.

Прогресс в налоговой сфере

Даже если это предложение не будет одобрено, со следующего года для физических лиц будет действовать прогрессивная ставка налогообложения, то есть растущая в зависимости от размера доходов.

То есть, с 2021 года впервые за 20 лет будет введена ставка, повышенная с 13% до 15%, для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год или более 416 тыс. руб. в месяц.

При расчетах повышенного налога будут учитываться такие доходы, как, например, зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг, а разовые доходы, например от продажи личного имущества, из базы для повышенного налога исключены.

За счет этого бюджет может пополниться на 60 млрд руб. дополнительных доходов в 2021 году, 64 млрд руб. в 2022 году и 68,5 млрд руб. в 2023 году. Средства будут направляться на лечение детей с редкими тяжелыми (орфанными) заболеваниями.

Обложить повышенной ставкой, считают эксперты ВШЭ, необходимо и бизнес. Стоило бы вернуться к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас ставка этого налога составляет 20%). Речь идет о повышенной ставке на неинвестируемые средства компаний и корпораций.

Как считают в ВШЭ, действующий уровень контроля за налогами и текущая внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж.

Иными словами, бизнес, столкнувшись с повышением налогов не начнет прятать доходы, массовой эмиграции налогоплательщиков не случится, уверены эксперты.

Минфин сообщил РБК, что новые форматы изменений по НДФЛ и налогу на прибыль для компаний сейчас не разрабатываются.

Вода камень точит

Тем не менее вероятность повышения НДФЛ имеется, уверен партнер КПМГ Донат Подниек: «Это наглядно демонстрирует весь период действия плоской 13% ставки. Сразу после ее введения с 2001 года регулярно появлялись инициативы по возвращению к прогрессивной шкале, и 20 лет спустя эти инициативы концептуально реализовались».

Российскому бюджету негде взять дополнительные доходы, на чью-то помощь рассчитывать не приходится, отмечал ранее президент Владимир Путин

«Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы», — говорил он 29 октября.

В Европе, например, есть «строгая», но «добрая тетушка», у которой всегда можно попросить помощи. Это Германия, считает президент России.

Ранее 23 сентября Путин заявлял, что решение о повышении НДФЛ на состоятельных россиян является справедливым.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла», — отметил президент в ходе выступления перед сенаторами в Кремле.

Глава государства отметил, что сейчас ситуация изменилась, и с 1 января граждане, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, будут выплачивать налог на доход в размере 15%.

Плоская шкала НДФЛ действует в России с 2001 года. Запрос на прогрессивную шкалу в российском обществе назрел, считает эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова

«Однако тот вариант, который был предложен с дохода свыше 5 млн рублей, больше похож на полумеру. Прогрессивные ставки вводят для увеличения поступлений в бюджет или для «выравнивания» нагрузки по налогу на разные группы населения. Но это предложение не обеспечит ни того, ни другого», — заключает эксперт.