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В ПФР рассказали об увеличении пенсий россиян 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Анонсировано увеличение пенсий россиян
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) планирует рост пенсий в 2021–2023 годах. Уже в ближайший год пенсии увеличатся на несколько процентов.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей», — цитирует Life планы ПФР.

Согласно им, пенсии станут индексировать на процент, который больше ожидаемой инфляции в РФ. В 2021 году этот показатель составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, а в 2023 году пенсии вырастут на 5,6%. Повышение обещается только неработающим пенсионерам.
Россия будет платить пенсии иностранцам
Госдума должна рассмотреть соответствующий документ ПФР во втором чтении 24 ноября. По мнению экспертов, проект утвердят.
Ранее NEWS.ru сообщал, что право на досрочную пенсию в 2021 году будут иметь россияне, работающие на тяжёлом и опасном производстве. Также есть и новые категории, которым положен досрочный выход на пенсию: многодетные матери и некоторые предпенсионеры. Кроме того, работники металлургических, машиностроительных, химических производств и горнодобывающей отрасли будут иметь такое право.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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